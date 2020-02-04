Galatasaray kafilesi Gazipaşa'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray kafilesi Gazipaşa'ya geldi - Son Dakika Spor

Galatasaray kafilesi Gazipaşa'ya geldi

15 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi.

Galatasaray kafilesi Gazipaşa'ya geldi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi. Sarı kırmızılı kafile kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılandıktan sonra kamp yapacağı otele geçti.

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan Galatasaray, özel uçak ile saat 17.15'te Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı karşılamak için çok sayıda taraftar havalimanında hazır bulundu. Galatasaray kafilesini karşılayanlar arasında, Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürü Ekrem Akgül ve Havalimanı Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl da yer aldı.

Taraftarlar havalimanında futbolcular ve teknik heyeti karşıladı. Başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere futbolcular, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fatih Terim, taraftarlardan bedensel engelli Arif Furkan Şahin ve Bayram Yaman'ın üzerindeki formayı imzalayıp, fotoğraf çektirdi. Havalimanı içinden takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi, taraftarların meşale ve tezahüratları eşliğinde otele doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uçağın inişi

Teknik heyet ve futbolcuların uçaktan inişi

Havalimanında karşılama

Fatih Terim ve futbolcuların forma imzalaması

Taraftarların Fatih Terim'i çiçekle karşılamaları

Takım otobüsünün havalimanından ayrılışı


Galatasaray, Gazipaşa, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rubin Kazan'dan Galatasaray'a Belhanda teklifi! Fatih Terim reddetti
Galatasaray, Ömer Bayram'a zam yaparak sözleşmesini uzatacak Arda ile ilgili bomba iddia: Sezon sonunda futbolu bırakıp Terim'in ekibine katılacak Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:13:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray kafilesi Gazipaşa'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]