Galatasaray kafilesi Gazipaşa'ya geldi - Son Dakika

Galatasaray kafilesi Gazipaşa'ya geldi

Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi.

Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi.

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray kafilesi, özel uçak ile saat 17.15'te Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na ulaştı. Futbolcular ve teknik heyet sosyal mesafe kurallarına uyarak, maskeli bir şekilde takım otobüsüne bindi. Koronavirüs önlemleri kapsamında taraftar karşılamaya katılmadı. Takım konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Galatasaray, Gazipaşa, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray kafilesi Gazipaşa'ya geldi - Son Dakika Spor
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