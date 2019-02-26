Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kafilesi, Hatay'a Geldi

Galatasaray Kafilesi, Hatay'a Geldi

10 dakika önce

Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için Hatay'a geldi.

Galatasaray Kafilesi, Hatay'a Geldi, System.String[]
Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için Hatay'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Hatay Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Kafile, alkışlar eşliğinde otobüse binerek konaklayacağı otele geçti.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:02 Kaynak: AA

Hatay Havalimanı, Türkiye Kupası, Galatasaray, Hatay, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Mbaye Diagne Hatayspor Maçının Kadrosuna Alınmadı Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat

Derbide Oyuna Girip Skoru Değiştiren Mathieu Valbuena: Onurumuz İçin Oynadık Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstifa Edeceği İddialarını Yalanladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 21:12:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kafilesi, Hatay'a Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]