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Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü
6 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan ve 5-0 mağlup olan Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:30 Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan ve 5-0 mağlup olan Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü.
Özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Havalimanı gelen kafile, genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetten bazıları kendilerini bekleyen takım otobüsüyle, bazıları da özel araçlarıyla havalimanından ayrıldı.
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