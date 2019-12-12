Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü - Son Dakika Spor

Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan ve 5-0 mağlup olan Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü.

Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan ve 5-0 mağlup olan Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü.

Özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Havalimanı gelen kafile, genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetten bazıları kendilerini bekleyen takım otobüsüyle, bazıları da özel araçlarıyla havalimanından ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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