Galatasaray Kafilesi, İzmir'e Geldi
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi.
Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi.
Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı.
Tezahüratlar yaparak takımlarını destekleyen taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verdi. Taraftarlar tecrübeli teknik adama, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulundu.
Sarı-kırmızılı ekip, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Göztepe ile Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, hakem Bülent Yıldırım görev yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:31 Kaynak: AA
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