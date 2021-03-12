Galatasaray kafilesi Kayseri'de

Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray , Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

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