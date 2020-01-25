Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika Spor

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğraf çektirdi.

Havaalanı çıkışında teknik direktör Terim, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları selamladı. Ardından Terim, takım otobüsüne eşlik eden VIP minibüse bindi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar havalimanı çıkışında, meşale yakıp, tezahürat yaptı.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti.

İttifak Holding, Galatasaray, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaşlı taraftarlardan havalimanında Karius'a tepki: Go home
Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi Vedat Muriç'i maç öncesi yıkan haber: Golümü depremde hayatını kaybeden Miraç'a armağan ediyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 01:00:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]