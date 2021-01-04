Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

04.01.2021 17:42
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi, System.String[]

Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Cezası nedeniyle takımın başında olamayacak olan Teknik Direktör Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu kafile, sarı-kırmızılı az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar Fatih Terim'i çiçekle karşılarken, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da takımla beraber Konya'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Fatih, Okan, Şener, Linnes, Emre Taşdemir, Luyindama, Saracchi, Emin, Taylan, Belhanda, Donk, Oğulcan, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Babel, Sekidika, Ali Yavuz, Diagne."

Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Arda Turan da kamp kafilesinde yer alıyor.

(Enver Furkan Çelebioğlu - Ramazan Çetin/İHA)

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Galatasaray, Fatih Terim, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Demokrat Parti, Millet İttifakı'ndan ayrılacaklarına dair iddiaları yalanladı Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti "Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir
"Nazar değmesin" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, gizemli sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi         
17:36
Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri         
17:23
Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı         
15:47
Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş         
15:24
Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife         
15:10
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi         
15:00
İngiltere, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti İngiltere, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti         
14:44
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti         
12:32
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 17:52:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei