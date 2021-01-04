Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Teknik direktör Fatih Terim ile kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak 'ın da yer aldığı kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.

Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti