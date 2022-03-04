Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

04.03.2022 17:54
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Domenec Torrent'in de aralarında bulunduğu kafile, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, kafileye tezahürat ederek sevgi gösterisinde bulunurken, Domenec Torrent ve Kerem Aktürkoğlu'nu çiçekle karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: " Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, Pulgar, Gomis, Ömer, Morutan, Berkan, Nelsson, Pena, Cicaldau, Marcao, Jankat, Emre, Halil, Semih."

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/ İHA)

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

YORUMLAR
500
Galatasaray kafilesi, Konya'da Galatasaray kafilesi, Konya'da Galatasaray, Konyaspor maçına hazır Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Domenec Torrent, Galatasaray, Konyaspor, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorine ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:07:38. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement