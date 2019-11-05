Son Dakika Haberleri: Galatasaray kafilesi Madrid'e geldi
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Galatasaray kafilesi Madrid'e geldi

7 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray takımı Madrid'e geldi.

Galatasaray kafilesi Madrid'e geldi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray takımı Madrid'e geldi.

Adolfo Suarez Madrid Barajas Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kafileyi Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı.

Madrid'e eşi Fulya Terim ile gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, havalimanında takımı karşılayan az sayıda taraftarın isteğini geri çevirmeyerek, birlikte fotoğraf çektirdi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı sarı-kırmızılı kafile, daha sonra havalimanından otobüsle kalacağı otele geçti.

Galatasaray, maçın oynanacağı Santiago Bernabeu Stadı'nda bu akşam son antrenmanını yapacak. Teknik direktörü Terim ve bir futbolcu da antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

Real Madrid-Galatasaray maçı TSİ 23.00'te başlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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