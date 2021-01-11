Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya ulaştı.
Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verdi.
Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma yarın saat 20.45'te Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Galatasaray kafilesi Malatya'da - Son Dakika Spor