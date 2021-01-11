Galatasaray kafilesi Malatya'da

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma yarın saat 20.45'te Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray , Malatya'ya ulaştı.

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