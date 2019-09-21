Son Dakika Haberleri: Galatasaray kafilesi, Malatya'ya geldi
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Galatasaray kafilesi, Malatya'ya geldi

56 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yarın yapacağı maç için Malatya'ya geldi.

Galatasaray kafilesi, Malatya'ya geldi, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yarın yapacağı maç için Malatya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.

Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yaktı, tezahüratta bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, kafilede yer alan isimlerle özçekim yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı, yarın Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:56 Kaynak: AA
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