Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi - Son Dakika
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Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

6 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşma için Rize'ye geldi.

Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi, System.String[]

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşma için Rize'ye geldi.

Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Fatih Terim'le fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı.

Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, kara yolu ile Rize'de konaklayacakları otele geçti.

Burada kafileyi bir grup taraftar, tezahüratlarla karşıladı.

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Rize, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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