Galatasaray kafilesi, Rize'ye geldi - Son Dakika
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Galatasaray kafilesi, Rize'ye geldi

6 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşma için Rize'ye geldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşma için Rize'ye geldi.

Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Fatih Terim'le fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı.

Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, kara yolu ile Rize'de konaklayacakları otele geçti.

Burada kafileyi bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı.

Galatasaray kafilesi, Rize'ye geldi

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Rize, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:14 Kaynak: AA
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