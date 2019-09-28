Son Dakika Haberleri: Galatasaray kafilesi tesislerden ayrıldı
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Galatasaray kafilesi tesislerden ayrıldı

1 saat önce

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etmek için tesislerden ayrıldı.

Galatasaray kafilesi tesislerden ayrıldı, System.String[]

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etmek için tesislerden ayrıldı.

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için tesislerden ayrıldı. Galatasaray taraftarları, takımlarını coşkulu bir şekilde meşaleler yakarak stada uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takım otobüsünün tesislerden çıkışı

Genel detaylar

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:01 Kaynak: DHA
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