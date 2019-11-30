Son Dakika Haberleri: Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi
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Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, polis koridoru altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.

Kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim de yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Trabzonspor-Galatasaray maçı yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:58 Kaynak: AA
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