Son Dakika Haberleri: Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi
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Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, polis koridoru altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.

Kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim de yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Trabzonspor-Galatasaray maçı yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:19 Kaynak: AA
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