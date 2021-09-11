Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.
Kafilede yer alan teknik direktör Fatih Terim ve kaleci Muslera, taraftarlar arasındaki kız çocuğuyla yakından ilgilendi.
Taraftarlar, sarı- kırmızılı kafileye kampa gireceği otelin önünde de sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: AA
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