Galatasaray kafilesi üstü açık otobüsle stada geldi
10 saat önce
Geçtiğimiz hafta Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri'inden üstü açık otobüs ile Türk Telekom Stadyumu'na geldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:35 Kaynak: İHA
Geçtiğimiz hafta Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray
, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri
'inden üstü açık otobüs ile Türk Telekom Stadyumu
'na geldi. Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 şampiyonu Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay
Tesisleri'nden akşam saatlerinde üstü açık otobüs ile hareket etti. Yol boyunca tezahüratlarla sarı-kırmızılı taraftarların eşliğinde stada gelen kafile, saat 19.05'de Türk Telekom Stadyumu'na giriş yaptı. Üstü açık otobüste taraftarları selamlayan Galatasaraylı futbolculara, sarı-kırmızılı taraftarlar meşalelerle eşlik etti. Futbolcuların, stada girişi esnasında otobüste tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Fatih Terim 5 Yıl Daha Galatasaray'da
Galatasaray, 22. Şampiyonluk Kupasını Aldı
Galatasaraylı Futbolcular Sahneye Hangi Şarkıyla Çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz