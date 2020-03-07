Galatasaray kafilesine Sivas'ta coşkulu karşılama - Son Dakika
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Galatasaray kafilesine Sivas'ta coşkulu karşılama

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi.

Galatasaray kafilesine Sivas'ta coşkulu karşılama, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.


Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini burada çok sayıda taraftar karşıladı. Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çiçek ve meşalelerle karşılanan Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.


Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda DG Sivasspor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak olan müsabakada saat 19.00'da başlayacak.


Galatasaray'un kafilesinde ise şu isimler yer aldı:


" Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina."


Diğer yandan Galatasaray'ın kamp kadrosunda yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika yer almadı. - SİVAS

Galatasaray, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:51 Kaynak: İHA
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