Galatasaray, kaleci Fernando Muslera'ya yeni sözleşme önerdi - Son Dakika

Galatasaray, kaleci Fernando Muslera'ya yeni sözleşme önerdi

03.02.2021 17:25
Galatasaray, kaleci Fernando Muslera'ya yeni sözleşme önerdi, System.String[]

Galatasaray, son maçlarda gösterdiği performansla sarı kırmızılı takımın elde ettiği galibiyetlerde büyük pay sahibi olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera için yönetim harekete geçti. Başarılı file bekçiye 1+1 yıllık yeni sözleşme önerildi.

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muslera ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Galatasaray Yönetimi, 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciye 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi.

Sarı kırmızılı kulüple sözleşme görüşmelerini sürdüren Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca, mali şartlarda anlaşma zemini arıyor.

Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Muslera'ya 2 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme öneren sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin menajerinden gelecek olan cevabı bekliyor.

"GALATASARAY BENİM AİLEM"

Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"MUSLERA, G.SARAY DEĞERLERİNİ TEMSİL EDİYOR"

Galatasaray teknik direkörü Fatih Terim de Muslera'nın sona eren sözleşmesi hakkında, "Muslera, Galatasaray'ın büyük bir değeri ve sadece saha içerisinde değil saha dışında da Galatasaray değerlerini temsil eden biri.

10 YILDA 14 KUPA KAZANDI

10 sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, sarı-kırmızılı takımda 5'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı.

Galatasaray, kaleci Fernando Muslera'ya yeni sözleşme önerdi

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, kaleci Fernando Muslera'ya yeni sözleşme önerdi - Son Dakika Spor


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