Mustafa Muhammed, Antalya kampına dahil edildi

Galatasaray, Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in karantina süresinin tamamlandığını, bu sürede yapılan üç testinin de negatif çıktığını belirterek oyuncunun Antalya kampına dahil edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üç testi de negatif çıkan oyuncumuz Mostafa Mohamed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dahil edilmiştir" denildi. - İSTANBUL