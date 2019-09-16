Galatasaray karşılaşmasına sloven hakem
1 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile Galatasaray arasında 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:34 Kaynak: DHA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile Galatasaray arasında 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü
hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak.
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