Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kasımpaşa Deplasmanında

Galatasaray Kasımpaşa Deplasmanında

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa'yı mağlup ederek, şampiyonluk yarışında kayıp vermek istemiyor.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa'yı mağlup ederek, şampiyonluk yarışında kayıp vermek istemiyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Ligde şampiyonluk yarışında lider M. Başakşehir'in 6 puan gerisinde 39 puanla ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Paşa karşısında alacağı galibiyetle zirve takibini sürdürmek istiyor.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Süper Lig'de oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Aslan geride kalan 10 müsabakada rakibini 6 kez mağlup ederken, 3 kez de Paşa sahadan galip ayrıldı. 1 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

CİMBOM LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de son mağlubiyetini Beşiktaş karşısında alan Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar o maçtan sonra oynadığı 7 müsabakada 4 galibiyet elde ederken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe ve Trabzonspor'u mağlup ederken, Ç. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

LİGDEKİ 4 MAĞLUBİYET DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon ligde aldığı mağlubiyetlerin hepsini deplasmanda yaşadı. Sarı-kırmızılılar dış sahada oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Aslan Trabzonspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'a 3 puan kaptırdı. Cimbom bu müsabakalarda toplamda 16 puan kaybetti.

MBAYE DIAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne için Kasımpaşa karşılaşmasının ayrı bir yeri bulunuyor. Devre arası transfer döneminde Paşa'dan sarı-kırmızılılara transfer olan Diagne, görev bulması halinde eski takımın karşı mücadele edecek. Cimbom bu transfer için kasasından 10 milyon Euro çıkardı. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa'da 34 lig maçında 32 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

MARIANO CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Mariano, Paşa karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Akhisarspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Başakşehir, Kasımpaşa, Galatasaray, Spor
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