Galatasaray, Kasımpaşa Deplasmanını Kayıpsız Geçti

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa
'yı mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trezeguet'nin golüyle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, daha sonra oyuna ağırlığını koyarak Younes Belhanda
ve Sofiane Feghouli
'nin (3) kaydettiği gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Kasımpaşa karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 42'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir
ile olan puan farkını 3'e indirdi.
Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ile sezonun ilk yarısında oynadığı müsabakayı da 4-1 kazanmıştı.
Yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş
'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor
, MKE Ankaragücü
, Göztepe, Trabzonspor
ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor
, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor
ile berabere kaldı.
Feghouli "hat-trick" yaptı
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, karşılaşmada 3 gol atarak "hat-trick" yapma başarısı gösterdi.
Takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Feghouli, müsabakanın 28, 53 ve 68. dakikalarında topu ağlara gönderdi.
Kariyerinde ilk kez "hat-trick" yapan Feghouli, Galatasaray'da bu sezon bir lig maçında üç gol atan ikinci futbolcu oldu. Henry Onyekuru
, 18. haftadaki MKE Anakaragücü maçında "hat-trick" yapma başarısı göstermişti.
Ligde daha önce 2 golü bulunan Cezayirli futbolcu, gol sayısını da 5'e çıkardı.
Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Younes Belhanda ise gol sayısını 3'e çıkardı. Belhanda, geçen hafta Trabzonspor müsabakasında 2 gol atmıştı.
Terim, Denizli
karşısında ilk kez kazandı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, antrenörlük kariyerinde Mustafa Denizli
'ye karşı ligde ilk kez maç kazandı.
Tecrübeli teknik direktörler 23 yıl sonra birbirlerine rakip olurken, Terim yönetimindeki Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.
Fatih Terim daha önce MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında, Galatasaray ve Kocaelispor
'u çalıştıran Mustafa Denizli'ye 5 maçta rakip olmuştu.
Mustafa Denizli'nin takımları, bu maçlardan 3 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.