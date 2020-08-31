Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı iptal edildi

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 5 Eylül Cumartesi günü yapılması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.
Galatasaray Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 21:21 - Kaynak: AA
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