Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.

Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

(İHA)

Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

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