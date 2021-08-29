Üye Girişi
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamadı - Son Dakika

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamadı

29.08.2021 21:45
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamadı, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ilk 20 dakikası pozisyon anlamında kısır geçti. Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran sarı-kırmızılı ekip, 32. dakikada Alexandru Cicaldau'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 38. dakikada da Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-0 üstünlük yakaladı. Kontrataklarla pozisyon bulmayı isteyen Kasımpaşa, böyle bir pozisyonda 45+2. dakikada Nicoali Jörgensen'in ayağından gelen golle farkı 1'e indirdi. Devre arasına da 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, 66. dakikada Umut Bozok'un fileleri havalandırmasıyla 2-2 beraberliği yakaladı. Sonrasında Galatasaray kısa süreli baskı kurmasına rağmen maçın son bölümünde Kasımpaşa etkili oldu.

Karşılıklı ataklara rağmen skor değişmedi ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlikle milli maç arasına 7 puanla girdi. Kasımpaşa ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puana yükseldi.

Terim, soyunma odasına erken gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakada ilk yarının bitmesini beklemeden soyunma odasına girdi.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada 2-0 önde olan sarı-kırmızılı takımın 45+2. dakikada kontrataktan gol yemesinin ardından bitiş düdüğünü beklemedi ve soyunma odasına gitti.

İlk golde Rumen iş birliği

Galatasaray'ın bulduğu ilk golde Rumen futbolcular Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau başrolü oynadı.

Maçın 32. dakikasında gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan yeni transfer Morutan'ın gönderdiği pası Cicaldau gole çevirdi ve sarı-kırmızılı ekibi öne geçirdi.

Ligin ilk haftasındaki GZT Giresunspor müsabakasında penaltıdan ağları havalandıran Cicaldau, sarı-kırmızılı formayla 2. kez gol sevinci yaşadı.

Taylan'ın büyük hatası gole neden oldu

Sarı-kırmızılı ekipte Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı top, golle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında kendi yarı alanının ortalarında Taylan'ın yaptığı top kaybı sonrasında Umut Bozok, Kasımpaşa adına 2-2'lik beraberliği sağlayan golü attı.

Ligde 12 maçtır yenilmiyor

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Umut Bozok iyi başladı

Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, ligdeki 2. golünü kaydetti.

Lacivert-beyazlı kulübün Fransa'nın Lorient takımından kiraladığı 24 yaşındaki santrfor, 2. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasının ardından Galatasaray maçında da ağları havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Umut Bozok, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamadı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti 23:39 Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı 23:31 Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı Terim için 23:11 Terim için "Sıfır hatası var" diyen Dilmen'den çarpıcı yaş tespiti: Tarihinde böylesi yok
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 23:02 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış 22:22 Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış 21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü 21:54 21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz 20:52 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik 20:25 Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik

Son Dakika Haberleri
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:41 Talihsiz tesisatçı, arızayı tamir etmek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor         
23:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı         
23:37
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı         
22:51
Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti         
21:57
Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım         
21:11
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı         
20:28
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 00:08:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement