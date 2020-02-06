Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta tam süre görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise koşu, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynadığı kaydedildi.

Marcelo Saracchi'nin tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptığı aktarıldı.

Radamel Falcao'nun ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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