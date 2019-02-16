Galatasaray, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
1 saat önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kasımpaşa
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa
Ligi'nde Benfica
karşısında görev alan oyuncular yenilenmeye dönük çalışma yaptı.
Diğer oyuncular gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas ve oyunlar üzerinde durdu.
Galatasaray, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:13 Kaynak: AA
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