Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında görev alan oyuncular yenilenmeye dönük çalışma yaptı.

Diğer oyuncular gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas ve oyunlar üzerinde durdu.

Galatasaray, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:13 Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Kasımpaşa, Galatasaray, Spor
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