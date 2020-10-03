Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Dar alanda pas çalışması ile süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndeki antrenman ısınma ile başladı.

Galatasaray , Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var