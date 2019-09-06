Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

13 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın çift kale taktik maçıyla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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