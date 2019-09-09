Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.


Sahada koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda dayanıklılığa yönelik oyunlarla tamamlandığı aktarıldı.


Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:40 
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