Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Sahada koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda dayanıklılığa yönelik oyunlarla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:40
Fatih Terim, Hamzaoğlu iddiaları sonrasında ekibiyle toplantı yaptı Moldova'da gerginlik, Şenol Güneş sinirlendi! Ali Koç'un devre arası transfer bombası hazır! Beşiktaş transfer için Yusuf Yazıcı'dan yardım isteyecek