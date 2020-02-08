Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika Spor

Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salondaki çalışmalarla başladı.

Daha sonra sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, ısınmanın ardından pas oyunu oynadı ve taktik çalışma yaptı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, tesislerinde kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:40 Kaynak: AA
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