Galatasaray-Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray-Kasımpaşa maçından notlar

14.02.2021 16:13
Galatasaray-Kasımpaşa maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Hafta içinde Alanyaspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'nda elenen sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti.

Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Ryan Donk, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Valentine Ozornwafor, Bartuğ Elmaz yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği Taylan Antalyalı, Onyekuru, Belhanda, Donk ve Yedlin'i yedeğe çekti, sakatlığı bulunan Emre Taşdemir'i ise kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Etebo, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama ve Gedson Fernandes görev yaptı.

Zemin kardan etkilendi

Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka, ağır bir zeminde oynandı.

İstanbul için günler önce yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 19.00'dan 16.00'ya alındı. Galatasaray Kulübü de kar yağışına önlem olarak zemini brandalarla kapattı.

Saat 11.00 civarında brandaların açılmasının ardından zemin kar yağışından olumsuz etkilendi. Temizleme çalışmaları ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesi sırasında zeminde bozulma meydana geldi.

Ayrıca Doğu Tribünü'nün çatısından düşen kar kütleleri de hem temizlik faaliyetlerini olumsuz etkiledi hem de sporcu sağlığını tehdit etti. Bunun üzerine özel donanımlı ekipler çatıya çıkarak temizleme çalışması başlattı.

Müsabaka kırmızı topla oynanırken Galatasaray sarı-kırmızılı parçalı, Kasımpaşa ise lacivert formayla mücadele etti.

Taylan Antalyalı ilk kez yedekte

Galatasaray'da gösterdiği iyi performans ile dikkati çeken Taylan Antalyalı, bu sezon ilk kez yedek kulübesinde oturdu.

Taylan, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon Süper Lig'de 23 müsabakanın 22'sinde, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3 karşılaşmanın tamamında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçın 2'sinde forma giydi.

Tüm maçlara ilk 11'de başlayan Taylan, forma giymediği karşılaşmalarda ise kart cezası veya farklı nedenlerden dolayı kadroya giremedi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez kadroda bulduğu bir müsabakaya ilk 11'de başlamadı.

Gedson ve Kerem ilk kez 11'de

Galatasaray'da iki futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayla 11'de mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes ile genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir resmi maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Sezon başında kadroya katılan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem, bu sezon Galatasaray'da 11 lig, 2 Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil oldu.

Gedson Fernandes ise sarı-kırmızılı formayla 1 Türkiye Kupası müsabakasında oynadı ve maça sonradan girdi.

Kasımpaşa'da mecburi 1 değişiklik

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Fuat Çapa, mecburi 1 değişikliğe gitti.

Çapa, takımını Galatasaray karşısına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Tomas Brecka, Dusko Tosic, Oussama Hadadi, Aytaç Kara, Kristijan Bistrovic, Gilbert Koomson, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic ve İsaac Kiese Thelin 11'i ile sürdü.

Fuat Çapa, son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'inde görevlendirdiği Yusuf Erdoğan'dan cezası nedeniyle yararlanamadı. Yusuf'un yerine Koomson'u oynatan Çapa, diğer 10 futbolcuda değişiklik yapmadı.

Kasımpaşa'nın yedek kulübesinde Ramazan Köse, Berk Çetin, Anıl Koç, Loret Sadiku, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt yer aldı.

Gara'da şehit edilen vatandaşlar için saygı duruşu

Maç öncesinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu.

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika Spor


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