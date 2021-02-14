Fuat Çapa: "Verilmeyen penaltımız var" - Son Dakika

Fuat Çapa: "Verilmeyen penaltımız var"

14.02.2021 19:07
Fuat Çapa:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray'a mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, Varga'nın pozisyonunda kendilerine penaltı verilmediğini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray'a mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, Varga'nın pozisyonunda kendilerine penaltı verilmediğini söyledi.

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Açıkçası buraya dün akşamdan itibaren planlarımız değişti. Çalışmalarımızı hiçbir şekilde sahaya yansıtmak mümkün değildi. Hava şartları müsaade etmedi. Zeminin çok fazla ağırlığı zaman zaman sıkıntıya soktu. Duran toplarda, uzun toplarında etkili olunacağı belliydi. Golü yedikten sonra bu zeminde oynanması gibi oynadık. İkinci yarı doğu zaman beraberliği yakaladık. Ondan sonra oyun dengeli gidiyordu. Varga'ya yapılan penaltı pozisyonu vardı. Verilmeyen bir penaltımız var. Şunu anlamadım; hakemin bize verilen penaltıda VAR'ı beklemeden penaltıyı çalması, bizim pozisyonda çok yakın olmasına rağmen vermemesi, VAR'daki hakemlerin hiçbir şekilde değerlendirmemesi bizi şaşırttı. VAR'da Fırat hoca varmış. Kasımpaşa'ya karşı sıkıntısı var gibi görmeye başladım. Ne zaman bizim maçları yönetse bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Bu da bize çok pahalıya mal oluyor. Galatasaray'dan daha iyi pozisyona girdik. Maalesef maçın son kısmında Donk'un da katılmasıyla Galatasaray hava hakimiyeti arttırdı. Önlem almaya çalıştık ama maalesef penaltıdan öneki pozisyonda rakibimizi karşılayamadık. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Emeğiminiz karşılığını alamadığımız için daha da üzüldük. Sadece sizin pozisyona girmeniz yeterli kalmıyor. Bazı etkenlerin de sizinle birlikte olması gerekiyor. Bugün eksik kaldık. Karşılaşmalardan sonra bu tür pozisyonlar için bir şeyler söylediğimiz zaman çok fazla ciddiye alınmıyor. Şampiyonluğa oynayan takımlarda verilmediği zaman günlerce konuşuluyor. Bu Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmek için kesinlikle değil. Yarışa 4'ten fazla takım sokmak istiyorsak herkese aynı mesafede yaklaşmamız gerekiyor" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fuat Çapa, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Verilmeyen penaltımız var' - Son Dakika Spor


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