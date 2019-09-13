Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından - Kemal Özdeş
1 saat önce
Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:45 Kaynak: AA
Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş değerlendirmelerde bulundu.
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