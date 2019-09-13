Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından - Levent Şahin
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Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından - Levent Şahin

1 saat önce

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından - Levent Şahin

Levent Şahin, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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