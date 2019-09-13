Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından - Levent Şahin
1 saat önce
Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:40 Kaynak: AA
Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin değerlendirmelerde bulundu.
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