Galatasaray-Kasımpaşa Maçının Ardından - Sofiane Feghouli
1 saat önce
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacakları Portekiz ekibi Benfica'yı eleyebileceklerini söyledi.
Galatasaray
'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli
, UEFA Avrupa
Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacakları Portekiz
ekibi Benfica
'yı eleyebileceklerini söyledi. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa
'yı 4-1 yenen sarı-kırmızılılarda Feghouli, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:38 Kaynak: AA
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