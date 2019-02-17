Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Kasımpaşa Maçının Ardından - Sofiane Feghouli

Galatasaray-Kasımpaşa Maçının Ardından - Sofiane Feghouli

1 saat önce

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacakları Portekiz ekibi Benfica'yı eleyebileceklerini söyledi.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacakları Portekiz ekibi Benfica'yı eleyebileceklerini söyledi. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenen sarı-kırmızılılarda Feghouli, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:38 Kaynak: AA

Benfica, Kasımpaşa, Sofiane Feghouli, Galatasaray, Spor
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