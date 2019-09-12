Son Dakika Haberleri: Galatasaray, kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan futbolcular, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan antrenmanda, Yuto Nagatomo'nun doğum günü de kutlandı.

Galatasaray, evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği bizim için yok hükmündedir
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirdi! Fenerbahçe maçında sahada olacak mı? Ricardo Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı bombaladı: Bana karşılıksız çek verdi Galatasaray'dan çok sert açıklama: Yel kayadan toz alır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 22:54:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]