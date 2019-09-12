Galatasaray, kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan futbolcular, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan antrenmanda, Yuto Nagatomo'nun doğum günü de kutlandı.

Galatasaray, evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.