Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Antrenmanda Ahmet Çalık, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, günü tedaviyle geçirdi. Henry Onyekuru, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Florin Andone ise kondisyoner eşliğinde özel bir antrenman gerçekleştirdi.


Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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