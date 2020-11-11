Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarına devam etti
11.11.2020 13:27
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman milli takım kamplarındaki oyunculardan yoksun olarak gerçekleştirildi. İki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü, salonda kuvvet çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum organizasyonları üzerinde durulan bir çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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