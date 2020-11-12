Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra topa sahip olma temeli üzerine pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynanırken, çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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