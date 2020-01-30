Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılıların, ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale taktik maçı oynadığı belirtildi.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılıların, ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale taktik maçı oynadığı belirtildi.


Ahmet Çalık, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin günü tedaviyle geçirdiği, Henry Onyekuru'nun da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.


Florin Andone'nin ise kondisyoner eşliğinde özel bir antrenman yaptığı kaydedildi.


Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Henry Onyekuru, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:19 
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