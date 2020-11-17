Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcelo Saracchi, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Norveç Milli Takımı kampından dönen Martin Linnes, takımla beraber çalışmalara katıldı. Bugün milli takım kampından dönen Christian Luyindama'nın yapılan tetkiklerinin ardından tedavisine başlandı. Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(İHA)