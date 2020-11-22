Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan oyuncularla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzun izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığımız, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir" denildi.