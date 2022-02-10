Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve tempolu pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının gruplar halinde denenip uygulandığı taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmanda Fernando Muslera tedavi süreci çerçevesinde sahada düz koşu çalışmalarına devam etti. Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)