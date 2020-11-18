Galatasaray - Kayserispor maçını Turgut Doman yönetecek

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor maçını hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan, Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Caner Ak olacak.

(Alparslan Ötüken/İHA)