Galatasaray - Kayserispor maçını Turgut Doman yönetecek

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor maçını hakem Turgut Doman yönetecek.
Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan, Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Caner Ak olacak.
(Alparslan Ötüken/İHA)
- Kaynak: İHA
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