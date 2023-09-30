Galatasaray kazandı ama Mauro Icardi'nin serisi sona erdi - Son Dakika

Galatasaray kazandı ama Mauro Icardi'nin serisi sona erdi

Son Güncelleme: 30.09.2023 22:41

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü geriden gelerek 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü. Ancak yıldız golcü Mauro Icardi'nin ilk 11'de çıktığı maçlardaki gol atma serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fakat takımın yıldızı Icardi, skor katkısı veremedi.

GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

MKE Ankaragücü 48. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle 1-0 göne geçti. Maçın 56. dakikasında Wilfried Zaha'nın golüyle beraberliği sağlayan sarı-kırmızılı takım, 69. dakikada da Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.

ICARDI'NİN ÇILGIN SERİSİ SONA ERDİ

Sarı-kırmızılılarda, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin ilk 11'de çıktığı maçlardaki gol atma serisi sona erdi. Icardi, daha önce ilk 11'de çıktığı 13 resmi karşılaşmada gol atmıştı. Süper Lig'de 7 golü bulunan Icardi, bu kulvarda 5 maç aradan sonra skor katkısı veremedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

MKE Ankaragücü, Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Galatasaray kazandı ama Mauro Icardi'nin serisi sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray kazandı ama Mauro Icardi'nin serisi sona erdi - Son Dakika
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